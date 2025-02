Ministério da Saúde aguarda aval da Anvisa para receber nova versão da vacina contra Covid

Imagem de apoio ilustrativo. A versão mais recente do imunizante, para a cepa JN.1, ainda está em análise na agência / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil utiliza doses desatualizadas na vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde aguarda o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber a versão mais recente dos imunizantes, que foram adquiridos numa compra de quase 60 milhões de unidades. As informações são do O Globo. O Brasil tem contrato de quase 60 milhões de doses para cobrir a vacinação até 2026, porém a versão mais recente do imunizante — para a cepa JN.1 — ainda está em análise na agência.

As doses que se encontram disponíveis nos postos de saúde são voltadas à cepa da Ômicron XBB.1.5. As vacinas foram desenvolvidas ainda no final de 2023 e receberam autorização para uso no País ainda no início de 2024.

Análise da vacina deve ser finalizada na primeira semana de fevereiro Em abril de 2024, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a atualização para a cepa JN.1, que é a mais prevalente no momento. A orientação foi seguida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro. A Anvisa chegou a autorizar versões atualizadas da vacina para a JN.1, em novembro do ano passado, mas apenas aquelas produzidas pela Pfizer e pela Moderna. No entanto, o contrato em vigor do MS para aquisição de doses contra a Covid-19, estabelecido após licitação feita também em novembro, é com a Zalika Farmacêutica para recebimento da vacina Covovax, desenvolvida pela Novavax. O imunizante ainda não tem versão para a JN.1 aprovada no país.

A Zalika submeteu à Anvisa um pedido de aprovação dessa versão no dia 4 de dezembro. Procurada, a agência disse que avaliou a documentação e emitiu uma exigência técnica no dia 12, que foi cumprida no dia 23. Segundo a Anvisa, a análise da vacina deve ser finalizada na primeira semana de fevereiro. Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do MS, explica que o órgão aguarda a aprovação da versão para a JN.1 da Covovax para que o Brasil receba as doses mais atualizadas. “Nosso contrato (com a Zalika) tem como cláusula a entrega da última vacina licenciada no país, isso pauta a aquisição. Então o tipo de vacina que a Anvisa autorizar é a que vamos disponibilizar”.

Gatti argumenta que o momento da pandemia é outro, que não demanda acelerar os passos convencionais da Anvisa ou adquirir doses além das já contratadas. Ele cita a instrução normativa expedida pela Anvisa em setembro do ano passado que definiu as regras para atualização das vacinas da Covid-19. Além de indicar a adaptação para a JN.1, o documento estabeleceu que as doses antigas podem ser usadas no país até nove meses após a aprovação do novo imunizante, ou seja, aquelas para a XBB.1.5 ainda podem ser aplicadas. “O Ministério da Saúde vai seguir a lógica da instrução normativa, não temos necessidade de atropelar a agência regulatória. A mudança da vacina depende de alguns passos, há todo o processo de atualização por parte do laboratório, de regulamentação e de planejamento de estoque, aquisição, distribuição”, explicou ao O Globo.