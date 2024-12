Operadora de saúde deve indenizar idoso em R$ 10 mil por negar tratamento contra câncer

O caso foi julgado pela 1° Câmara do Direito Privado do TJCE, sob descrição do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia.

Um idoso teve o direito de ter o tratamento contra câncer custeado pela Geap Autogestão em Saúde e de ser moralmente indenizado por ter tido a solicitação negada pela operadora em questão. Paciente deve receber R$10 mil. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) .

O aposentado estava vinculado ao plano de saúde há mais de 40 anos. Após receber o diagnóstico de câncer de próstata, ele foi tratado com radioterapia e bloqueio hormonal. Depois de dez anos de terapia controlada, o paciente descobriu, em 2018, que possuía outra neoplasia no canal anal.

O homem também possui outras complicações de saúde como diabetes tipo 2, hipertensão e a utilização de stent cardíaco. Por sentir-se prejudicado, ele decidiu ingressar com ação na Justiça para requerer a concessão imediata do tratamento, bem como indenização por danos morais. O fornecimento da IMRT foi autorizado em decisão liminar.

Ao solicitar o novo tipo de terapia à operadora, o paciente teve o pedido negado sob alegação de que a técnica em questão não estava presente no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para aquela área específica do corpo.

O médico responsável pelo caso recomendou a prática da radioterapia externa juntamente com técnica de radioterapia de intensidade modulada (IMRT), uma vez que ele já havia passado por diversas sessões de radiação no passado.

De acordo com o TJCE, a operadora informou que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constituía referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados, e que a solicitação do idoso só estava prevista para casos de tumores da região de cabeça e pescoço”.

Em oposição, a operadora de serviços à saúde defendeu que as cláusulas contratuais são desenvolvidas visando o melhor custo-benefício, sem qualquer finalidade lucrativa e com a participação dos assistidos.

A negativa da Geap Autogestão em Saúde ficou entendida como indevida, já que é de responsabilidade do médico, e não do plano de saúde, indicar a melhor terapia a ser oferecida aos pacientes. A operadora apelou ao TJCE reforçando que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo apenas seguido rigorosamente as determinações da ANS e o regulamento do plano contratado.

No último dia 30 de outubro, a 1° Câmara de Direito Privado manteve inalterada a sentença de primeiro grau. Foi esclarecido que, na verdade, o rol da ANS tem caráter exemplificativo.

"Em razão do quadro clínico do autor, o qual é idoso e foi diagnosticado como sendo portador de uma enfermidade de gravidade evidente e de rápida evolução, conforme os documentos colacionados aos fólios, é ilícita a recusa ao fornecimento do tratamento, devendo prevalecer a orientação médica formulada pelo especialista", explica a decisão.