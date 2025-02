Prefeitura retoma 19 obras que estavam paralisadas em Fortaleza

Dentre os trabalhos estão a construção da sede da Guarda Municipal (GMF) e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), ambas no bairro Parquelândia, e a Areninha do CRB, na Sapiranga

Dentre os trabalhos estão a construção da sede da Guarda Municipal (GMF) e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), ambas no bairro Parquelândia, e a Areninha do CRB, na Sapiranga.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), determinou nesta quinta-feira, 6, a retomada imediata de 19 obras que estavam paralisadas na Cidade. Informação foi divulgada nas redes sociais do gestor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o prefeito informou que esteve visitando algumas das obras hoje e destacou que, além delas, a reforma do quinto andar do Instituto Doutor José Frota (IJF) deve começar na próxima semana. Espaço vai passar por melhorias e receber 36 novos leitos.