Evandro sobre Lula: "Quando o trem está descarrilhando tem que colocar de volta nos trilhos"

Visita do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) ao jornal O Povo. / Crédito: JÚLIO CAESAR

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), avaliou o atual cenário da administração federal, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo as pesquisas mais recentes sinalizaram, teve a desaprovação superando a aprovação pela primeira vez desde o início do terceiro mandato presidencial do petista. Evandro sinalizou que é preciso aparar arestas e reconheceu que a maioria da população não está satisfeita, mas ressaltou a experiência de Lula como gestor para reverter o quadro. "Todo e qualquer processo da vida, quando o trem está descarrilhando você tem que colocar de volta nos trilhos. É natural e normal, no processo político, no processo de uma gestão, haver o desgaste. O que não podemos é ficar dentro de uma espiral sem ouvir a população, sem ouvir a massa", disse Evandro em entrevista ao O POVO, durante visita institucional na última terça-feira, 4.

O prefeito destacou a importância de saber ler os números para tomar decisões. "Uma pesquisa é extremamente importante, sobretudo a qualitativa, para que possa nortear as ações de um gestor. Quando defini de que nos primeiros 100 dias trabalharia a questão da saúde e da limpeza urbana não foi à toa. Trabalhamos em cima de pesquisas", pontuou.