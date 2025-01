Primeira mulher à frente da Guarda Municipal de Fortaleza é empossada: "Momento histórico"

Cristiane está na guarda desde 2003 e acumula passagens relevantes no órgão, com atuação no Pelotão de Ronda Preventiva Escolar (ROPE) e na Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp).

Mas a função mais importante assume agora, como primeira diretora da instituição, que com 65 anos de história nunca havia sido liderada por uma mulher. A frente do órgão, ela já demostra representatividade.

"Esse é um momento histórico e representa o fortalecimento da nossa instituição e o reflexo de uma gestão comprometida com a evolução da nossa sociedade. A emoção que sinto nesse momento é indescritível. E mais do que uma conquista pessoal e profissional, este é o marco para todas as mulheres. E peço, mulheres, que lembrem, as barreiras dos desafios podem ser grandes, mas não são intransponíveis", destacou em discurso feito na ocasião, visivelmente emocionada.