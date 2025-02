Nove policiais são demitidos suspeitos de crimes de homicídios, corrupção e extorsão

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou a demissão de nove policiais, sendo oito agentes penais e um civil. Os policiais são suspeitos de praticar crimes de homicídios, corrupção e extorsão. A decisão foi publicada na última sexta-feira, 31 de janeiro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os policiais penais são Anderson Laureno Clementino; Milton Oliveira Martins Neto; Ítalo Emmnuel Cardoso Soares; Antônio Damasceno Júnior; Francisco Doreslandes Lameu Timbó Júnior; Fernando José Evangelista dos Santos; Ítalo Roney Barroso Soares; Victor Mateus The Távora e o inspetor de Polícia Civil Marcondes Nanglê Gomes Quirino.