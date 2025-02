Inspirada em Gramado, Monsenhor Tabosa terá rua coberta e 24h, afirma Evandro

Jornalista no OPOVO

Corredor comercial teria nova concepção e com comércio 24 horas, anuncia prefeito de Fortaleza

A requalificação da avenida Monsenhor Tabosa ocorrerá a partir da implantação do conceito de rua coberta. O projeto é similar ao que já existe na cidade de Gramado (RS), confirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Ao O POVO, o chefe do Executivo municipal explicou que a nova concepção do espaço ocorrerá com comércio aberto 24 horas, estimulando lojas e também bares e restaurantes mais à noite, anuncia o prefeito de Fortaleza.