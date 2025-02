Fuzil e drogas são apreendidos pela PM na Barra do Ceará

Um fuzil calibre 556 foi apreendido na tarde deste sábado, 1º, no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza . A ação da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) ainda resultou na apreensão de dois carregadores e 27 munições calibre 5.56, assim como 264 pinos contendo substância análoga à cocaína e 90 gramas de crack .

O suspeito conseguiu fugir, mas os PMs identificaram que o solo do terreno havia sido recentemente escavado. Os policiais, então, encontraram o fuzil T4 da marca Taurus com numeração suprimida, que havia sido enterrado junto com os demais ilícitos.

O primeiro crime ocorreu nas proximidades da avenida Leste-Oeste, já no bairro Cristo Redentor, mas perto do limite com a Barra. Um homem foi assassinado a tiros. O segundo caso ocorreu na faixa de areia da Praia das Goiabeiras e também vitimou um homem a tiros.



Na quinta-feira, 30, o colombiano Didier Escandar Gomez Barrientos foi morto a tiros em uma via pública da Barra do Ceará. E, na sexta-feira, 31, um outro corpo foi encontrado no no paredão da Vila do Mar. Esta vítima estava decapitada e ainda teve o abdômen aberto.