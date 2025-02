Homem é morto a tiros ao lado de shopping no bairro Sapiranga

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa

Ele chegou a ser apontado como responsável pela morte de uma mulher que foi encontrada morta sem sinais de violência em uma residência do bairro. Polícia investiga o caso

O crime ocorreu instantes após o corpo de uma mulher de 38 anos ser encontrado em uma residência no mesmo bairro.

Um homem ainda não identificado formalmente foi morto a tiros na rua Ministro Abner Vasconcelos, localizada no bairro Sapiranga , em Fortaleza , na manhã deste sábado, 1º.

O assassinato ocorreu em frente a um dos acessos do shopping Via Sul. O POVO apurou que o homem morto chegou a ser apontado como responsável pela morte da mulher, que não teve a identidade divulgada.

Esta vítima, entretanto, não apresentava sinais de violência em seu corpo, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a pasta, somente após laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) será possível identificar a causa da morte da mulher. O caso é investigado pelo 26º Distrito Policial (26º DP), localizado no bairro Edson Queiroz.