Parque do Cocó recebe programa ambiental remunerado para jovens

Fortaleza, Ce, BR - 21.06.2021 Vista aérea do Parque do Cocó (Fco Fontenele / O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), lançou um edital para compor 50 vagas imediatas para atuação no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. As inscrições começam a partir do dia 15 de fevereiro e seguem até 15 de março, por meio do site da Sema. O programa oferta auxílio financeiro de R$ 500,00 por 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. Os jovens selecionados irão atuar na promoção de medidas socioambientais no Parque do Cocó, Unidade de Conservação Estadual (UC).

A carga horária presencial é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Os contemplados terão capacitação em educação ambiental, seguro acidente, fardamento e certificado.

De forma prática, os projetos e ações envolvidos serão arborização, coleta seletiva, proteção animal, educação ambiental nas escolas — cursos, palestras, oficinas, mutirão de limpeza, blogs, podcast — viveiros de mudas nativas e compostagem. O cadastro de reserva será também com 50 vagas. Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, falou sobre o assunto numa transmissão pelas redes sociais na quarta-feira, 29. “Estamos com a melhor das expectativas para que você possa colaborar com a população cearense com ações para a consciência ambiental. Então, jovem que possui sensibilidade para a causa ambiental, participe da seleção por meio da Sema, que pode ser selecionado”, destacou. Atualmente, o AJA conta com 4.010 agentes no Estado, dos quais 108 atuam em Fortaleza. A ação tem o objetivo de estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis por meio da inclusão social e ambiental.

Outros objetivos são viabilizar o desenvolvimento de competências e habilidades, ampliar as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil, focar na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente. Segundo a titular da Sema, Vilma Freire, o Programa AJA foi criado em 2021 visando à seleção de jovens em situação de vulnerabilidade social, residentes nos 184 municípios cearenses. Ela destaca o diferencial da nova seleção. “Nos editais anteriores os jovens atuavam em suas próprias comunidades. No AJA Cocó, os agentes irão trabalhar presencialmente na Unidade de Conservação, o que representa um avanço significativo na abordagem do programa, proporcionando uma experiência mais imersiva e de impacto direto na preservação ambiental”, pontua.

De acordo com Ulisses Rolim, coordenador de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas) da Sema, a oportunidade será uma espécie de piloto para avaliar possíveis editais em outros equipamentos públicos geridos pelo Estado, inclusive no Interior. Escolha do Parque do Cocó O Cocó é o maior parque natural em área urbana do Norte/ Nordeste e o quarto da América Latina. Ulisses destaca que o parque é uma área de aproximadamente 1.571 hectares, abrangendo diversos bairros e servindo como um refúgio ecológico em meio ao crescimento urbano. "Ademais, protege um dos mais significativos ecossistemas de manguezal da região, essencial para a preservação da biodiversidade local", sublinha.