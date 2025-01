Morre professor Erasmo Ruiz, docente de cursos da área de saúde da Uece / Crédito: Reprodução/Instagram @erasmosustentare

O professor Erasmo Ruiz, docente dos cursos de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional e Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece), morreu nessa quinta-feira, 30. Ele tinha experiência na área de Psicologia Social, com ênfase em Tanatologia e Análise Institucional. Além do trabalho como professor, Erasmo mantinha uma página do Instagram, que soma mais de 40 mil seguidores, onde falava sobre temas como luto, vida, finitude e amor.

"Papai amava postar aqui no Instagram dele, amava ver esse mundo de likes e visualizações, amava mostrar um pouco do trabalho incrível dele e principalmente, amava ajudar as pessoas", escreveu a filha, Carmen Ruiz, em nota de pesar publicada nas redes sociais.

Segundo a psicóloga e ex-aluna de Ruiz, Cristina de Oliveira, o estudioso sempre prorizou a vida. Entre muitos dos ensinamentos que deixou aos companheiros de pesquisa, o principal era de aproveitar cada momento da vida para que a morte fosse um momento tranquilo. "Ele sempre falava 'carpe diem. Aproveite o dia. Porque quando você tem uma vida plena, você pode ter uma morte plena'. Sempre queria que todo mundo vivesse uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que você fosse atrás do seu sonho e não deixasse as coisas para depois", comenta a ex-orientanda e amiga pessoal do professor. Em nota, a Uece lamentou a partida do docente e ressaltou as contribuições feitas por ele à comunidade acadêmica, como trabalhos na Editora Uece (EdUece) e vice presidência do curso de Terapia Ocupacional.