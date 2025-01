Programa revela história de famílias separadas pela hanseníase

O Caminhos da Reportagem que aleva ao ar, nesta segunda-feira (27), às 23h, histórias de filhos separados das famílias pelo isolamento da hanseníase. A reportagem do programa inédito é de Manuela Castro, jornalista da) e autora do livro A Praga - o Holocausto da hanseníase, que fala do isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil.