Duas jovens morrem após acidente entre troller e motocicleta em Paraipaba; condutor do carro fugiu

Um acidente entre um carro de modelo troller e uma motocicleta resultou na morte de duas jovens na noite desse domingo, 26, em um trecho da CE-162. A via dá acesso à Praia da Lagoinha, no município de Paraipaba, a 92,71 quilômetros de Fortaleza. As duas vítimas estavam na moto e o condutor do veículo fugiu do local.

A ocorrência foi registrada por volta das 21 horas. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para colher informações sobre o caso. Ainda não há identificação das vítimas e do condutor.