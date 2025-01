Ceará terá chuvas em todas as regiões até quarta-feira, 29, aponta previsão do tempo

A análise foi feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) com base na imagem do canal infravermelho do satélite GOES-16, capturada às 8h50min desta segunda-feira, 27, que revelou a presença de nebulosidade sobre o território cearense.

De acordo com a Funceme, para esta segunda-feira, 27, as chuvas devem ocorrer em todas as regiões do Estado, com intensidade variando de fraca a moderada. Em algumas áreas, como a Ibiapaba, o Litoral Norte e o noroeste do Sertão Central e Inhamuns, os registros podem ser mais intensos, com precipitações ocasionalmente fortes.