Criminosos são presos após tentativa de furto em agência bancária no CE

Foram apreendidos revólveres, munições e ferramentas com os criminosos / Crédito: Divulgação/PMCE

Criminosos foram presos após tentarem furtar uma agência bancária localizada no Centro do município de Massapê, a 248,93 quilômetros de Fortaleza, na madrugada deste domingo, 26. Suspeitos possuíam chaves dos cofres e de terminais bancários. A captura aconteceu pelos policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

As diligências foram iniciadas após a corporação receber uma denúncia sobre uma movimentação suspeita no interior da agência. Ao chegar no local, a equipe surpreendeu os criminosos em flagrante e evitou o furto dos valores contraídos pelos suspeitos. Ao todo, foram apreendidos R$ 5.124,70 em moedas.

Com eles, também foram apreendidos dois revólveres Taurus calibre .38; 12 munições de calibre .38; ferramentas para o arrombamento, sendo martelo; alicate; bateria; 37 lotes de cheques para compensação; quatro chaves dos terminais bancários; cinco chaves dos cofres. Além disso, uma motocicleta de modelo Honda Bros de cor vermelha, sem placa, utilizada no crime, e um smartphone Samsung Galaxy A14 azul foram apreendidos com o grupo. A Polícia Militar não revelou quantos suspeitos participaram do furto. Ainda segundo a PM, a operação contou com o apoio da composição policial de Massapê, que auxiliou no cerco ao perímetro e na contenção dos envolvidos.