Casal é assassinado a tiros no município de Jaguaruana

Um casal foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo, 26, no município de Jaguaruana, localizado a 185 quilômetros (km) de Fortaleza. Informações preliminares indicam que o crime teria sido cometido dentro de um estabelecimento comercial, contra uma mulher de 28 e um homem de 38 anos de idade, que morreram no local do crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tinha antecedentes criminais por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sequestro e cárcere privado, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, injúria e ameaça.