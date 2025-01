Bairros de Fortaleza registram queda e oscilações de energia neste domingo, 26

Bairros de Fortaleza apresentaram queda ou oscilação de energia na manhã deste domingo, 26 . Conforme relatos encaminhados ao O POVO , localidades como Cocó, Edson Queiroz e Messejana foram afetadas com a interrupção no fornecimento do serviço.

Nos bairros Cocó e Edson Queiroz houve queda de energia. De acordo com relatos, a falha no serviço no Cocó ocorreu por volta das 7 horas. Às 8 horas, uma moradora registrou quatro vezes queda de energia em um intervalo de 15 minutos. O retorno do fornecimento de energia ocorreu próximo às 11 horas.

Já no Edson Queiroz, região atendida pelo mesmo religador do Cocó, registros de interrupção também foram identificados. A falta de energia iniciou no mesmo horário da outra localidade, às 8 horas, mas voltou um pouco antes, por volta das 9h40.

Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará informou que uma atuação em um religador nas proximidades do bairro Cocó impactou o fornecimento de energia na região. “De forma imediata, a companhia realizou manobras de transferência de carga, possibilitando a normalização do fornecimento para a grande maioria dos clientes”, diz a nota.