Cachorro é morto e cadela fica ferida por disparo de arma de pressão em Mauriti

Um cachorro morreu por disparo de arma de pressão nesse domingo, 26, no distrito de Buritizinho, no município de Mauriti, a 513,04 quilômetros de Fortaleza. Dias antes, ainda no Município, uma cadela ficou ferida também após um disparo de arma de pressão e precisou passar por uma cirurgia para tirar um projétil alojado no corpo. O caso aconteceu no distrito de Buritizinho.

Os crimes foram denunciados pelo Instituto Mauritiense de Proteção Animal (Impa) por meio de nota de repúdio publicada nas redes sociais. “Esses atos de violência chocam, revoltam e entristecem. Não há justificativa para tamanha maldade”, disse.