5 jornalistas do O POVO conquistam 1º Prêmio Jornalismo Ambiental em áudio, texto e fotografia

Os cinco jornalistas do O POVO conquistaram venceram nas categorias Texto, Áudio e Fotojornalismo do 1º Prêmio Jornalismo Ambiental / Crédito: Bruna Lira / O POVO CBN

Cinco jornalistas do O POVO venceram o 1º Prêmio Jornalismo Ambiental, entregue na noite deste sábado, 25, em Fortaleza. Com o tema “Avanços e desafios para a universalização do esgoto sanitário, do Cariri ao Litoral”. O evento é iniciativa do Ambiental Ceará e Ambiental Crato, e busca reconhecer trabalhos que abordem o saneamento, meio ambiente, saúde pública e desenvolvimento sustentável. Leia mais | Jornalistas da rádio O POVO CBN Cariri vencem o 1º Prêmio Jornalismo Ambiental

Na categoria Aúdio, a jornalista Bruna Lira conquistou o 1º lugar com a série de reportagens "Afluentes: Caminhos para a universalização do saneamento básico no Ceará".

Os três episódios, exibidos na rádio O POVO CBN em dezembro de 2024, abordaram temas como: a relação entre saneamento básico e a valorização de imóveis, capacitação de mulheres na área do saneamento e ganhos sociais do investimento em saneamento básico. “Para mim, é uma honra representar a equipe da rádio O POVO CBN na premiação em Fortaleza. Não teria conseguido esse resultado sem o apoio de todos. Por ser o primeiro prêmio de que participo como jornalista, receber o primeiro lugar é uma grande honra e responsabilidade. É fundamental termos uma premiação que fale sobre saneamento básico em um País onde esse serviço ainda não é acessível para toda a população. Por isso, também agradeço e parabenizo a todos que fazem parte da Ambiental Ceará”, destaca Bruna. Outras duas vencedoras da noite foram as jornalistas Alexia Vieira e Ana Luiza Serrão, que conquistaram o 1º lugar na categoria Texto com a série de reportagens que aborda os desafios da universalização do esgotamento sanitário no Ceará, publicada no O POVO em agosto de 2024.

Na categoria Fotojornalismo, o jornalista Guilherme Carvalho, da rádio O POVO CBN Cariri, conquistou o 2º lugar com a reportagem "Cariri tem mais de 17 mil pessoas sem banheiro ou sanitário em casa". Para ele, a premiação é fruto de um trabalho de apuração jornalística que demorou semanas por causa da delicadeza e particularidade da pauta. Maior conjunto habitacional do Cariri, triângulo Crajubar ainda enfrenta desafios para disponibilizar saneamento básico Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO CBN Cariri O 3º terceiro lugar da mesma categoria ficou com o repórter fotógrafico Fabio Lima, que registrou os desafios socioambientais enfrentados pela comunidade Saporé, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. “Acho o prêmio Ambiental importante para o reconhecimento do meu trabalho e um grande incentivo para que o jornalismo cearense continue mostrando e denunciando os problemas do nosso Estado”, avalia.