Juiz revoga decisão que autorizou ida de presos acusados de estupro e feminicídio ao Sana

Quatro presos acusados de estupro, feminicídio e tráfico de drogas foram autorizados pela Justiça a participar do Sana 2025, maior evento Geek do Norte/Nordeste, que acontece neste fim de semana no Centro de Eventos de Fortaleza, no bairro Edson Queiroz. A decisão foi do juiz corregedor dos presídios que, no mesmo dia, decidiu pela revogação da decisão. A participação dos internos no dia 25 não acontecerá. O juiz corregedor Raynes Viana de Vasconcelos pontuou ao O POVO que a seleção dos internos para participação dos eventos é feita pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e que a escolha fez com que o juízo fosse induzido ao erro.

No ofício da SAP consta que os internos foram selecionados em razão das notas altas em provas, incluindo o Enem, na Unidade Prisional de Aquiraz.