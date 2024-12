"Piratas" rumo a Cuba: há 40 anos, cearense liderou sequestro de avião para Havana

Aeronave sequestrada em 1984 por um cearense e um paulista / Crédito: O POVO Doc

“Os sequestradores do Airbus da Cruzeiro do Sul apanharam o avião no aeroporto de Fortaleza”, relatou à época Nelson Otoch, que viria a ser deputado federal e que estava na aeronave interceptada quando a rota foi desviada para Cuba, no período da redemocratização do Brasil e fim do governo de João Figueiredo (1979-1985). O dramático episódio completou 40 anos em 2024. Um cearense e um paulistano, ambos residentes em Fortaleza, foram responsáveis por sequestrar o avião Airbus-300, de prefixo PP-CLB, da Cruzeiro do Sul, em 3 de fevereiro de 1984. A aeronave, que tinha como trajeto final Manaus (AM), foi interceptada no trecho São Luís/Belém e teve rota desviada para Cuba.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Natural do Ceará, Fernando Antônio Santiago, ex-bancário então com 20 anos, junto do paulista João Luis de Araújo, conhecido como “Santinho” e com 19 anos na época, comandaram o sequestro. A esposa de Fernando, Raimunda Aníbal Santiago, e a filha do casal, com apenas três meses, o acompanharam na ocasião.

Fernando Santiago, João Luís e Raimunda Santiago Crédito: O POVO Doc O voo transportava 172 passageiros e, conforme informações do O POVO de 18 de abril de 1984, dessas pessoas, 74 embarcaram em Fortaleza. Naquele dia, a aeronave, que iniciou o trajeto em São Paulo, deveria ter chegado à Manaus (AM), passando por escalas em Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA). O que motivou o crime As motivações do sequestro não foram esclarecidas nos primeiros dias após o ocorrido, mas havia especulação de que a trama tinha causa política. O desvio do voo ocorreu no período de redemocratização do Brasil, momento em que o país estava em processo de transição da ditadura militar (1964-1985) para o regime democrático.

Rota da aeronave sequestrada Crédito: O POVO Doc Em edição do O POVO de 7 de fevereiro de 1984, José Araújo Vasconcelos, o diretor da escola onde Fernando Santiago e João Luiz de Araújo estudaram contabilidade, defendeu que os motivos para a interceptação do voo foram políticos. Já o irmão de Fernando, Edson Santiago, culpou João por “fazer a cabeça dos companheiros, incentivando-os a participarem de reuniões políticas”. À época, a mãe de Fernando foi procurada pelo O POVO. “Só sei uma coisa: em Cuba ele deve estar muito feliz. A sua vontade era mesmo a de ir embora para lá, porque não gostava do regime daqui que, segundo sempre disse, causa muita fome, exploração e desemprego”, disse Antônia Santiago, que falava sobre estar cansada dos interrogatórios.

Segundo ela, Fernando “juntou com o que vinha guardando a indenização recebida do Banco Real” para realizar a viagem, mas disse que não lembrava em qual outro banco essa poupança vinha sendo guardada. Os dias que se sucederam após o sequestro foram de incertezas para os órgãos responsáveis por realizar as investigações. Conforme apurado no período, os líderes do sequestro integraram uma entidade estudantil no colégio em que estudavam, onde teriam “criado embaraços à coordenadoria, a tal ponto que a direção da escola, apoiada pela congregação de professores, extinguiu o órgão estudantil”, apontou O POVO na época.

Entre os participantes das atividades estudantis da entidade, a escola informou que havia uma estranho que integrava o grupo e que, mais tarde, no episódio do sequestro, seria mencionado como um dos possíveis membros da ação. Entra na história, o tal desconhecido, apontado como “Rui”. Com nome e sobrenome, o estranho identificado era Rui Holanda, ex-filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). A participação de Rui não foi comprovada, mas a Polícia Federal também o investigou. PT negou relação com Rui Holanda, que chegou a ser apontado como um dos sequestradores As primeiras investigações levantaram a possibilidade de participação de Rui Holanda, mas foi descartada Crédito: O POVO Doc