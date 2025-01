Três homens invadem e assaltam bar em Fortaleza; dois suspeitos são presos

Três homens invadiram e assaltaram bar, no bairro Aldeota, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Três homens invadiram e assaltaram o bar Tropikanos, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 23. Os criminosos roubaram celulares e pertences dos clientes e, em seguida, fugiram em um veículo. O caso aconteceu por volta das 20h50min. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o ocorrência via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e, durante as diligências, localizou o veículo utilizado no crime abandonado nas proximidades da Rua Torres Câmara.

No interior do veículo, foram encontrados pertences das vítimas. Foram recuperados nove aparelhos celulares, três relógios de pulso, uma pulseira, uma bateria portátil, duas bolsas com pertences pessoais das vítimas, incluindo documentos e cartões.