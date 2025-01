Homem é preso com veículo adulterado e arma de airsoft em Caucaia

De acordo com a PMCE, uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) recebeu, por volta das 10 horas e 30 minutos, informações sobre um motorista em posse de uma pistola e um fuzil na Praia do Cauípe.

Um indivíduo de 20 anos de idade foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa quarta-feira, 22, suspeito de crime contra a fé pública em Caucaia. Segundo a PMCE, o homem circulava em um veículo com placa adulterada e portava uma arma de airsoft. Após ser conduzido até uma unidade da Polícia Civil, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Os policiais militares foram até a área informada e, quando o suspeito percebeu que estava sendo observado, fugiu em direção ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Porém, foi capturado depois de uma perseguição.



Como denunciar



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Governo do Estado do Ceará conta com o E-Denúncia, espaço on-line para denúncias, como uma alternativa complementar ao serviço telefônico 181 e (85) 3101-0181 (WhatsApp). Segundo o Disque-Denúncia, é garantida a confidencialidade e sigilo absoluto, sendo desnecessária a identificação do denunciante.



Serviço



Onde denunciar: E-Denúncia e WhatsApp

Telefone: 181 (Polícia Civil)