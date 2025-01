HGF terá 25 novos leitos de enfermaria inaugurados nesse sábado, 25

HGF é o maior hospital da rede pública do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) terá duas novas salas de enfermaria, com 25 leitos de Unidade de Internação Breve (UIB). A inauguração será neste sábado, 25, às 9 horas, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), o investimento foi de cerca de R$ 1 milhão. Em nota, a pasta afirma que uma terceira ala com mais 12 leitos já encontra-se em construção. Assim, deverão ser 37 novos leitos de UIB reforçando o acolhimento e o atendimento aos pacientes da emergência.

