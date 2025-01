Estados acionam Justiça contra decreto de Trump que elimina direito à cidadania por nascimento

Uma coalizão de estados de tendência democrata anunciou, nesta terça-feira (21), uma ação judicial para bloquear a ordem executiva do presidente Donald Trump que busca acabar com o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos.

A ação apresentada por 18 estados, entre eles Califórnia e Nova York, chega apenas um dia depois do retorno de Trump ao poder, marcado pela promulgação de uma série de ordens executivas com as quais o republicano quer redefinir a política migratória do país.