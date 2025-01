Em busca de vaga direta nas oitavas, Atalanta goleia Sturm Graz (5-0) na Champions

A Atalanta goleou o Sturm Graz por 5 a 0 nesta terça-feira (21), um resultado que aproxima a equipe italiana de uma das oito vagas diretas para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com 14 pontos em sete rodadas disputadas, a 'Dea' sobe provisoriamente para a terceira posição, a quatro do líder Liverpool e a um do Barcelona (2º), que ainda não disputaram seus jogos nesta semana.