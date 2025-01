Conheça a história da família que foi repatriada das Filipinas para o Ceará

Pai, mãe e filho na casa de familiares, em Fortaleza / Crédito: Divulgação MPCE

Tudo começou com uma proposta para trabalhar em uma plataforma de jogos online. Foi assim que Fábio [nome fictício] viu o sonho de conhecer as Filipinas se tornar realidade. Em julho de 2024, a plataforma se tornou ilegal pelo governo do país após ser associada a atividades criminosas. O Ministério Público do Ceará (MPCE) precisou atuar na repatriação do homem e sua família, que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Os cearenses estão entre as 699 pessoas atendidas em 2024 pelo Programa Estadual de Atenção ao Imigrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de nacionalidade.

“Você ir para um país que você sempre quis conhecer, ganhando quatro, até cinco vezes mais, isso realmente cresce os olhos”, conta o homem ao MPCE. Após conversar com a esposa, ele foi para o país e começou a trabalhar na plataforma. Era responsável pelo atendimento ao cliente e atendia entre 500 e 700 pessoas por dia. "Eram todos protocolados. Eu tinha que atender o cliente, tinha que protocolar cada atendimento no excel, especificar qual era o problema e anotar o número do IP do cliente. Era bem cansativo", explica.

A jornada era de 12 horas diárias, ganhando 100 mil pesos filipinos por mês, equivalente a R$ 10 mil reais. “O que eu não sabia era que o custo de vida lá era muito alto”, confessa. Em fevereiro de 2024, a esposa, os filhos e a sogra de Fábio chegaram às Filipinas. “Minhas contas fixas mensais ficavam em torno de R$ 7 mil. Os planos eram ficarmos por tempo indeterminado no país e ir ao Brasil a passeio a cada quatro, cinco anos”, conta. Presidente das Filipinas torna cassinos online ilegais Entretanto, em julho do ano passado, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, ordenou que todos os cassinos online que funcionavam no país fossem fechados. A medida foi tomada diante da ligação das plataformas com o tráfico humano, trabalho análogo à escravidão, golpes e até com o crime organizado chinês.

A medida determinava que todos os estrangeiros que trabalhassem nas atividades deixassem o território filipino até 31 de dezembro do mesmo ano. “Muitas empresas saíram no último dia e muitos funcionários também, mas uma grande parte não conseguiu. Eu fui um deles”, conta Fábio. Assim como outros trabalhadores, ele também teve o visto de trabalho revogado. Ele havia sido demitido em junho de 2024, após matéria veiculada em uma emissora nacional denunciar que brasileiros estavam trabalhando em situações análogas à escravidão. “Veio uma ordem de cima para demitir todos os brasileiros”. De acordo com o MPCE, o homem gravou e publicou um vídeo em suas redes sociais, onde pedia ajuda financeira. “A ideia era fazer com que o vídeo viralizasse e chegasse a alguma autoridade brasileira ou a algum influencer que se sensibilizasse e pagasse as nossas passagens”, explica.