Jiboia é encontrada dentro de armário em escola de Fortaleza

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, 20, no bairro Aeroporto

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para realizar o resgate de uma serpente encontrada no armário de uma escola no bairro Aeroporto, em Fortaleza. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 20.

A equipe foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ao chegar na instituição de ensino, os Bombeiros localizaram a serpente dentro de um dos armários.