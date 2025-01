Centro de Zoonozes é alvo de arrombamento e furto no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza

De acordo com a apuração do O POVO , computadores, monitores, portas e até as lâmpadas foram furtadas. O espaço não dispõe de vigilância, câmeras de segurança. O arrombamento aconteceu durante o fim de semana, mas só foi verificado nesta segunda-feira.

O Centro de Zoonozes do bairro Conjunto Ceará , em Fortaleza , foi alvo de arrombamento e furto registrado nesta segunda-feira, 13. A situação foi flagrada por servidores que chegaram ao local e se depararam com o espaço depredado.

O atendimento na unidade está comprometido, pois faltam os equipamentos e iluminação. Conforme apuração do O POVO não há previsão para o funcionamento. Aproximadamente 50 animais em situação de vulnerabilidade são atendidos diariamente, mas sem o trabalho no local, as atividades estão suspensas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que investiga um furto no Conjunto Ceará. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado e está a cargo do 12º Distrito Policial. Conforme a SSPDS, equipes estão em diligências no intuito de elucidar o caso.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, por meio de nota, informa que as atividades que eram realizadas no bairro Conjunto Ceará foram realocadas para os outros sete equipamentos desse modelo e para a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Maraponga.

O órgão confirmou que a unidade do Conjunto Ceará foi alvo de furto no último final de semana. "As equipes estão colaborando com os órgãos de segurança pública para auxiliar nas investigações do crime, denunciado por meio do Boletim de Ocorrência (BO). Os boxes de zoonozes atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Já a UVZ funciona durante a semana e aos finais de semana, também das 8h às 14h", informou a SMS por meio de nota.