Avião de combate às chamas é danificado por drone em Los Angeles

Um drone que sobrevoava sem autorização as ruínas de um bairro de Los Angeles afetado pelas chamas deixou um buraco "do tamanho de um punho" ao se chocar com um avião de combate às chamas, informou o comandante dos bombeiros do condado nesta sexta-feira (10).

O Super Scooper, uma ferramenta essencial na luta contra os incêndios, ficou parado em terra após a colisão, e não voltará a voar até a próxima segunda-feira, segundo Anthony Marrone.