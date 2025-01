Meta cancela programas de inclusão e diversidade

O gigante das redes sociais Meta (proprietário de Instagram, Facebook e WhatsApp) anunciou nesta sexta-feira (10) o cancelamento de seus programas de diversidade, inclusão e equidade (DEI), marcando mais uma grande mudança em sua estratégia alinhada politicamente com prioridades conservadoras.

O memorando, relatado pelo site Axios, chega após a Meta revisar abruptamente suas políticas de moderação de conteúdo, incluindo o encerramento de seu programa de verificação no Facebook e Instagram nos Estados Unidos, em um forte alinhamento com as prioridades da agenda da futura administração de Donald Trump.

O anúncio reflete críticas de longa data do Partido Republicano e do proprietário da plataforma X, Elon Musk, em relação à moderação e verificação de conteúdos, incluindo discursos de ódio em redes sociais.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tem buscado recentemente uma reconciliação com Trump, desde sua eleição em novembro, incluindo uma doação de um milhão de dólares para o fundo de posse de Trump, além de contratar um republicano como chefe de assuntos públicos da empresa.