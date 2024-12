Governo do Ceará prorroga concurso de professores da Uece

O certame oferece 365 vagas e é considerado o maior da história da instituição. Já foram chamados 270 profissionais. Medida assegura a possibilidade de novas nomeações, inclusive de candidatos do cadastro de reserva para suprir as vagas

/ Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Estado do Ceará

O certame, que é considerado o maior da história da instituição, oferece 365 vagas para a docência na universidade. Já foram chamados cerca de 270 professores. A medida assegura a possibilidade de novas nomeações, inclusive de candidatos do cadastro de reserva para suprir as vagas.

Em recente publicação nas redes sociais, Elmano escreveu: “O nosso compromisso é garantir educação pública e de qualidade para todos os nossos jovens. Os dois documentos serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE). Desejo a todas e todos um Feliz Natal!”, finaliza a postagem.

No último mês de novembro, o Governo já havia assinado um projeto de lei que aumenta os cargos em universidades estaduais em 25%. A medida viabiliza a convocação de aprovados nos últimos concursos, "além de possibilitar a promoção e a ascensão funcional de professores do quadro efetivo das instituições".

Recentemente houve a segunda fase do vestibular da Uece , com uma oferta de 2.850 vagas para estudantes em cursos presenciais. Para a Capital foram disponibilizadas 1.274 vagas.

Governo também estabeleceu novas regras para exploração de loterias no Estado

O governo também definiu nova regulamentação pra exploração de loterias no Estado. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), também nesta segunda-feira, 23, e determina a seleção de empresas para prestar o serviço no Estado sob a supervisão da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (Cearapar).

Confira aqui a lista de loterias incluídas no decreto, em material publicado pelo O POVO.