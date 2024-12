Segunda fase do vestibular da Uece tem abstenção de 30%

Segundo dia de provas da 2ª fase do vestibular foi realizada nesta segunda-feira, 16, em Fortaleza e no interior do Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

A 2ª fase do vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), realizada no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, registrou taxa de abstenção de 30%. A informação foi divulgada ao O POVO pelo presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Uece, professor Fábio Perdigão, nesta terça-feira, 17. As provas foram realizadas em Fortaleza e no Interior do Estado. No domingo, 15, a taxa de abstenção foi de 14%, representando 1.460 faltosos. Anteriormente, a taxa preliminar do primeiro dia era de 18%.

No segundo dia do certame, a segunda, 16, o total de faltosos foi de 1.610 candidatos, representando 16%.