Criança é encontrada morta dentro de barraco no bairro Vicente Pinzón

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um menino foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 8, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A criança, que ainda não foi identificada formalmente, foi achada dentro de um barraco em uma comunidade localizada na faixa de praia.

Imagens feitas no local do achado do cadáver mostram que o menino encontrava-se sob uma tábua que serve como uma das divisórias da habitação. Ele tinha um sangramento na boca. Os registros ainda permitem identificar que o corpo foi parcialmente soterrado pela areia da praia.