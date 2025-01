8 de janeiro: cerimônia é marcada pela entrega de obra de artes restauradas; veja quais

Lula em evento em referência aos episódios antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pinturas, porcelana raras, relógios coloniais e outras obras de arte quebradas e danificadas nos ataques da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, retornaram ao Palácio do Planalto após o processo de restauração que contou com a atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Além do Iphan, participaram da restauração do acervo a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais (DCPP). O relógio de pêndulo danificado, que datava do século XVII, foi consertado na Suíça e não representou um custo ao governo brasileiro.



A entrega das obras restauradas foi realizada na manhã desta quarta, 8, em um evento no Palácio do Planalto que contou com a presença do presidente Lula (PT). Na solenidade foi descerrado o quadro As Mulatas, de Di Cavalcanti, alvo de facadas nos ataques do 8 de janeiro.