Motorista de app baleado durante roubo em Fortaleza passa por cirurgia para não perder o braço

Vasos sanguíneos do motorista foram atingidos e foi necessária a realização de uma cirurgia para que ele não perdesse o membro. A informação foi repassada por uma familiar da vítim ao O POVO .

Dos 37 anos de idade, o motorista de aplicativo baleado no bairro Cidade dos Funcionários , em Fortaleza , dedica praticamente dez anos ao trabalho nas plataformas de transporte. Na manhã desta segunda-feira, 6, o profissional foi atingido por um tiro no braço por assaltantes.

A companheira dele descreve que todas as manhãs ele saía cedo para deixá-la no trabalho e em seguida iniciava as viagens. Apesar de fazer das plataformas sua principal fonte de renda, ele não costumava dirigir a noite ou nos fins de semana, em razão da violência.

Durante a manhã desta segunda-feira, 6, o veículo embarcava passageiros no bairro Cidade dos Funcionários, quando dois assaltantes se aproximaram do veículo e um deles encostou na janela do motorista. A vítima tentou fugir, mas foi atingida. Os criminosos fugiram.

A família registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso.