Motorista de aplicativo é baleado durante assalto no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza

Conforme a SSPDS, o 13ª Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários, é a delegacia responsável pela investigação do caso.

Um vídeo de câmeras de vigilância mostra que a vítima aguardava o embarque de passageiros. Os dois clientes entram no veículo, nos bancos traseiros. Neste momento uma dupla, que está em via pública, se aproxima e um deles permanece junto ao vidro do carro, do lado do motorista. A vítima tenta fugir, mas é atingida. Os dois criminosos fogem.

Não há informações sobre o estado de saúde do profissional de transporte.