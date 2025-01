Família busca jovem que desapareceu após marcar encontro por aplicativo

De acordo com a família, Ivan teria enviado uma mensagem, por volta da 1h30min, informando que iria se encontrar com uma mulher que conheceu em redes sociais .

Familiares do entregador Ivan Jucá Paiva Neto, de 32 anos, pedem ajuda nas redes sociais para encontrar o jovem, desaparecido desde a madrugada de sábado, 4. O rapaz foi visto pela última vez no bairro Itaoca, próximo ao Montese, em Fortaleza .

Ao O POVO, familiares do rapaz informaram que ele estava no trabalho, no mesmo bairro onde mora, antes do desaparecimento. De acordo com os parentes da vítima, a hipótese é de que Ivan tenha saído do trabalho e passado em casa para se arrumar, antes de ir ao encontro.

Segundo a família, Ivan teria utilizado o serviço de transporte por aplicativo para solicitar uma moto e seguir para o local marcado, localização ao qual os familiares não tiveram acesso. Os parentes informaram que tentaram entrar em contato com o aplicativo, mas não obtiveram sucesso até a publicação desta matéria.

Na madrugada, o jovem enviou uma mensagem para a tia, que mora com ele, informando que iria se encontrar com uma mulher, mas que voltaria logo. Por conta do horário avançado, os parentes contaram que não foi possível ver com que roupa o rapaz saiu, já que todos estavam dormindo. Ele teria mostrado a foto da suposta mulher com quem iria se encontrar para um colega de trabalho.