Incêndio em oca do projeto 4 Varas causa prejuízo de R$ 450 mil

O incêndio foi causado no dia 1º de janeiro, após fogos de artifício atingirem uma das Ocas do centro de Terapia Comunitária Integrativa, ninguém ficou ferido, mas o fogo destruiu completamente o espaço

Na madrugada de 1º de janeiro de 2025, pouco após a virada do ano, uma das Ocas de Acolhimento do Mismec 4 Varas, centro de Terapia Comunitária Integrativa, localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, foi atingida por fogos de artifício durante a queima de fogos do Réveillon.

O incêndio, que ocorreu às 00h03min, destruiu completamente o espaço terapêutico que atende diariamente 60 a 150 pessoas. O prejuízo estimado é de R$ 450 mil.