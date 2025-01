Família alvo de tentativa de chacina na Barra do Ceará faz vaquinha para arcar com custos médicos

Thiago foi morto a tiros, a companheira está intenada aguardando cirurgia e duas crianças foram atingidas, sendo que uma delas segue com uma bala alojada

A família alvo de tentativa de chacina na Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite de Natal, dia 25 de dezembro, tenta se reerguer após ser vítima da violência urbana e criou uma vaquinha para arcar com os custos médicos após a tragédia. Dos cinco parentes baleados na ocorrência, um morreu.

As pessoas confraternizavam na calçada de casa quando foram alvo de disparos de arma de fogo. Thiago Barbosa foi morto, a companheira dele foi atingida, uma criança de quatro anos de idade foi ferida de raspão no rosto e outra criança, de 10 anos de idade, foi atingida e segue com a bala alojada na perna.