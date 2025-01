Incêndio é registrado em edificação na Barra do Ceará, em Fortaleza

Incêndio foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 1º, em edificação na Barra do Ceará, bairro de Fortaleza. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada por volta de 0h03min. O fogo atingiu, segundo o órgão, a estrutura de uma cobertura feita de palhoça.

Testemunhas dão conta que o fogo teria sido provocado por fogos de artifício usados nas proximidades. Isso resultou na queda de parte do teto, assim como na queima parcial de cadeiras de plástico que estavam no local.