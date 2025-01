Homem de 64 anos morre afogado na Praia do Futuro; cinco pessoas são resgatadas em ocorrência

Um homem de 64 anos teria se afogado no mar e uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizou o resgate dele e de outras cinco pessoas. A vítima ficou inconsciente e teve uma parada cardiorespiratória. O caso foi registrado na Praia do Futuro, em Fortaleza, na terça-feira, 31.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso e informou que uma equipe da Perícia Forense foi acionada para a ocorrência.