Católicos celebram abertura do Jubileu da Esperança em Fortaleza

O Centro de Fortaleza foi tomado por fiéis na manhã deste domingo, 29. Eles participaram da abertura do ano de celebração do Jubileu da Esperança. O início do Ano Jubilar foi marcado por uma procissão realizada da Igreja do Sagrado Coração de Jesus até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, em um trajeto de 1,4 km.

De acordo com o Antigo Testamento, pela tradição judaica, o jubileu acontecia a cada 50 anos, sendo um ano marcado pela conciliação, libertação e pelo retorno das terras e propriedades aos seus antigos donos. A palavra “jubileu” deriva de “yobel”, o chifre do carneiro usado para celebrar o início do ano jubilar, onde acontecia a festa do Yom Kippur (Dia da Expiação).