Motociclista morre após perder controle da moto e cair em avenida no Grande Pirambu

Caso foi registrado na noite dessa terça-feira, 24, na avenida Leste Oeste, no bairro Cristo Redentor. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos agentes realizando massagem cardíaca na vítima deitada na via.

Um motociclista de 25 anos morreu após perder o controle da motocicleta e cair no meio-fio da avenida Leste Oeste, no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza . O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 24. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito. O caso está a cargo da Delegacia do 7° Distrito Policial (DP).