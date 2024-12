Dentista desaparecido em Eusébio foi encontrado em Russas, diz esposa

A esposa do profissional, Ana Paula Arruda, confirmou pelas redes sociais que ele foi encontrado bem e na cidade de Russas

A esposa do profissional, Ana Paula Arruda, confirmou pelas redes sociais que ele estava na cidade de Russas, a 167,91 quilômetros de Fortaleza.

O profissional teria desaparecido no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira. Na sexta-feira, 20, Sérgio havia sido visto desembarcando de um ônibus em Russas.

“É verdade o Sérgio foi encontrado, ele está bem, eu não estou com ele, pois ele foi realmente encontrado na cidade de Russas e depois explico com mais detalhes para vocês o que aconteceu”, contou Ana Paula em seu Instagram.

O caso estava a cargo da Delegacia Metropolitana de Eusébio, Delegacia Regional de Russas e 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), especializada em desaparecimento de pessoas.

O POVO contatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará demandando mais informações sobre o caso. Assim que a demanda for respondida, esta matéria será atualizada.