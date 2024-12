Homem é atingido por disparo de arma de fogo dentro de motel em Fortaleza

Um homem foi atingido por disparo de arma de fogo dentro de um motel no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 23. A vítima, ainda não identificada, foi socorrida para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações do estado de saúde dele.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver agentes realizando buscas no entorno do estabelecimento para localizar o suspeito do caso.