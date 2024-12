Quatro suspeitos de envolvimento em morte de PM são presos na Capital

Drogas, celulares e dinheiro em espécie foram apreendidos junto aos presos / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Quatro homens foram presos durante a última terça-feira, 10, em Fortaleza, suspeitos de participação na morte do policial militar Celestino Cursino de Abreu Filho, 48, que aconteceu em setembro deste ano. Os alvos possuíam mandados de prisão em aberto e acumulam passagens na polícia por crimes de roubo, tráfico, corrupção de menores, entre outros. Segundo informações divulgadas pelo Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a primeira captura foi executada foi a de um homem de 25 anos, no bairro Dionísio Torres, preso em posse de cocaína e maconha.

Logo após, um segundo suspeito, de 34 anos, foi flagrado portando cocaína, crack, balança de precisão, sacos e uma quantia em dinheiro na Praia do Futuro. Ele acumula passagens por roubo a pessoa, lesão corporal, ameaça e corrupção de menores. No mesmo bairro, mais dois investigados, um de 19 anos e outro de 35 foram localizados e presos. O jovem tem antecedentes por roubo de veículo, enquanto o mais velho possui histórico criminal de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, extorsão, crimes de trânsito e integrar grupo criminoso. Todos os suspeitos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde os mandados de prisão foram efetivamente cumpridos. Os homens de 25 e 34 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.



PM foi morto durante folga Conforme publicado pelo O POVO à época, Celestino foi morto durante o dia de folga. O subtenente trafegava em um carro na Praia quando foi removido do veículo e levado até a Comunidade dos Cocos, onde foi assassinado. O PM ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota divulgada à época, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social lamentou a morte do profissional e prestou solidariedade à familiares e amigos da vítima. Celestino trabalhou por mais de 30 anos na PMCE e à época do assassinato, figurava no quadro do Batalhão de Polícia de Guarda Externa Presídios Estadual Penal (BPGEP), em Itaitinga.