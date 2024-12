Ceará promove 1.900 policiais e bombeiros militares em solenidade realizada em Fortaleza

1.737 policiais e 166 bombeiros são promovidos em Fortaleza / Crédito: Lara Vieira/O POVO

O Ceará deu início a uma série de solenidades para a promoção de policiais e bombeiros militares. A primeira ocorreu nesta segunda-feira, 23, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, foram promovidos 1.737 policiais e 166 bombeiros, totalizando 1.903 profissionais. A cerimônia contou com a presença do governador Elmano de Freitas; do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cláudio Barreto; e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Klênio Savyo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, deu destaque aos mais de 1.900 oficiais promovidos durante a cerimônia. “Isso representa quase 10% do efetivo Militar do Ceará e é resultado do trabalho incansável de todos os senhores e senhoras. Nunca podemos esquecer que nossa missão é proteger a população. São eles, os cidadãos, que são o verdadeiro destinatário de todo o nosso trabalho”.

O coronel Klênio Savyo pontuou que a vida de um militar está em processo contínuo de evolução, desde a graduação até a promoção a cargos superiores. “Esse reconhecimento não é apenas uma honra pessoal, mas também uma responsabilidade, pois significa que estamos cumprindo com nosso dever diante da sociedade e do Estado”, disse. “Cada um de vocês é uma peça indispensável na missão de salvar vidas e proteger o patrimônio da nossa sociedade, especialmente no nosso querido estado do Ceará”, ainda acrescentou Cláudio Barreto, comandante do Corpo de Bombeiros. Esta foi a primeira de três solenidades de promoções previstas até o fim de 2024. A segunda também ocorre nesta segunda-feira, 23, à tarde, no Crato, onde 278 policiais e bombeiros militares foram promovidos em cerimônia realizada no Centro de Eventos do Município.

A terceira e última solenidade deste ano ocorrerá no dia 30, no Ginásio da Universidade Regional do Cariri (URCA), em Sobral, com a promoção de mais 278 PMs e BMs. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, ao todo, 2.459 militares estaduais serão promovidos, sendo 2.276 policiais militares e 183 bombeiros, distribuídos nas três solenidades previstas para 2024. Com isso, o Governo do Ceará estima um impacto financeiro anual de aproximadamente R$ 17,3 milhões. Ainda conforme o Governo do Estado, desde a criação da Lei das Promoções, em 2015, o Ceará terá concedido mais de 34 mil promoções a militares até o final de 2024.

A conquista da promoção militar Entre os promovidos está o bombeiro militar, o 2° sargento Raphael Pimentel. Ele compartilha a felicidade e o reconhecimento. "Foi um ano muito marcante, com duas grandes alegrias muito próximas: a promoção e o nascimento do meu filho. Isso me motiva a continuar trabalhando e servindo cada vez mais à população cearense", relata ao lado da família Pimentel, que já possui 15 anos de corporação. 2° Sargento Raphael Pimentel e família Crédito: Lara Vieira/O POVO O momento foi duplamente especial para o casal de PMs major Alessa Araújo e tenente-coronel Lincoln Araújo, pois ambos foram promovidos. O casal se conheceu há 15 anos, no curso de formação da Polícia Militar.