Corpo de homem é encontrado no lixo em via pública de Fortaleza

Cadáver foi encontrado na manhã desta terça-feira, 24, no bairro Quintino Cunha. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga ocorrência

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado ao redor de sacos de lixo em uma via pública no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 24. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para averiguar as circunstâncias do cadáver encontrado. A PC-CE segue realizando diligências para elucidar o caso e aguarda laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) com as causas da morte.