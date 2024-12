Homem morre e outro fica ferido em via pública após assalto em Fortaleza

Um homem ainda não identificado morreu em via pública após realizar um assalto no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Um outro indivíduo, de 22 anos, que estaria com o homem que veio a óbito, foi socorrido e autuado em flagrante por roubo.

O caso ocorreu na avenida Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque nessa sexta-feira, 20. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para realizar as diligências.